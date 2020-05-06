3 رحلات استثنائية لإعادة المصريين من دبي ومسقط ولاجوس

تسير شركة مصر للطيران رحلة غدا الخميس إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وسيكون خط الرحلة "القاهرة-دبي-القاهرة".كما تسير شركة "إير كايرو" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني رحلتين إلى مسقط بسلطنة عمان ولاجوس بنيجيريا، تعودان إلى مطار مرسى علم، ضمن الرحلات الاستثنائية في إطار جهود الحكومة لعودة المصريين العالقين بعدد من الدول الخارجية بعد قرار تعليق السفر من وإلى مطار القاهرة يوم 19 مارس الماضي في إطار الجهود لاحتواء فيروس كورونا المستجد.