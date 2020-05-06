إحباط بيع 2 طن سكر مجهول المصدر في الإسكندرية

شنت شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت تنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي ضمن تداعيات فيروس كورونا.أسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، الغير مرخص، لحجبه عن التداول كمية قدرها 2 طن سلع غذائية "أرز أبيض، سكر حر" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها.تحررت المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.