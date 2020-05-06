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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

5 آلاف بوابة تعقيم وتغطية الأحذية لمحاصرة كورونا فى لجان الامتحانات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:01 م
طارق شوقي
طارق شوقي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المُتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المُستجد، فإنه سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، مع تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميًا قبل وبعد الامتحانات، كما أنه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلًا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أى حالات اشتباه.

واستعرض وزير التربية والتعليم ما تم في مسيرة تطوير التعليم خلال الـ3 سنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن تطوير التعليم بدأ 2018-2019، موضّحًا أن أزمة انتشار فيروس كورونا كانت سببًا فى تسارع وتيرة التطوير وإحداث طفرات بها، مشيرًا إلى أن الكتب الدراسية الخاصة بالصف الثالث الابتدائى فى المطبعة الآن، معلنًا أن الوزارة تعمل الآن على بناء المواد الدراسية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى.

أشار شوقى إلى أن تجهيز البنية التحتية اللازمة لإدخال التكنولوجيا فى التعليم كان مهمة صعبة وتم بمقاومة من البعض، قائلًا:"ما حققناه خلال الأعوام الماضية ساعدنا على مواجهة الوضع الحالى، وطلاب أولى وتانية ثانوى محظوظين لأن معاهم أجهزة تابلت، والعام القادم ستكون الامتحانات إلكترونية للسنوات الثلاث من المرحلة الثانوية".

وقال شوقى: "الحاجة الوحيدة اللي عايزة لجنة على الأرض هى شهادة الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية"، لافتًا إلى أن الوزارة طالبت بمخصصات مالية فى مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2020-2021 نحو 132 مليار جنيه، ووزارة المالية وافقت على تخصيص 109 مليارات جنيه فقط، قائلًا: "الموازنة عليها ضغط شديد، خصوصا أن إحنا داخلين على هم شديد بسبب فيروس كورونا".

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