وجه القمر دينا فؤاد: سعيدة بمسلسل «الاختيار» وأتمنى تقديم برنامج فني كبير واستضافة النجم عادل إمام في أولى حلقاته

- دينا فؤاد: أتوجَّه بالشكر لكل ضيوف الشرف بمسلسل «الاختيار».. وتحقيقات النيابة مع أسرة «عشماوي» أصعب مشاهدينالت الفنانة دينا فؤاد إشادة كبيرة من الجمهور حول دورها في مسلسل «الاختيار»، وشخصية «نسرين عشماوي»، زوجة الإرهابي هشام عشماوي، التي تجسِّدها في العمل، الذي أصبح يحتل «التريند» يوميًا لكل منصات السوشيال ميديا عقب عرض حلقاته.وأعربت وجه القمر دينا فؤاد عن سعادتها بردود الفعل حول مسلسل «الاختيار»، موجهة الشكر إلى القوات المسلحة، ولكل ضيوف الشرف الذين شاركوا في العمل، وكل مَن ساعد في إخراج العمل بهذه الصورة العظيمة.وأضافت: «قرأت كثيرًا عن طبيعة شخصية الإرهابيين، كما أن معاناتنا من الإرهاب جعلتنا نعلم الكثير عن هذه الشخصيات، وأصعب مشاهدي لحظة رجوعنا من تحقيقات النيابة بصحبة عائلة عشماوي».وأشارت إلى أنَّ المؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي «ساعداني لكي أظهر بهذا الشكل، وأن يخرج المسلسل في هذا الشكل المتميز (ملحمة وطنية) تجسِّد بطولات الجيش المصري والتضحيات العظيمة التي يقدمها».وعن تقديم شخصية لسيدة منتقبة في العمل، أوضحت دينا أن «نسرين عشماوي» زوجة الإرهابي مُنتقبة والمشاهد التي تقوم بها في المسلسل مشاهد موثقة 100% «لأنني أردت أن أكون طبيعية وأجسِّد الدور بكل احترافية والالتزام بالسيناريو».وأكدت أنَّ فريق المسلسل كان شديد الحرص على نقل العمل بمصداقية شديدة، مشيدةً بالشركة المنتجة «سينرجي - Synergy» والتي لم تبخل بشيء على المسلسل، وقدمت جميع الإمكانيات لخروج المسلسل بشكل مشرف.وعلى جانب آخر، تمنت وجه القمر دينا فؤاد تقديم برنامج فني شامل خلال الفترة المقبلة وتكون فكرته جديدة ومختلفة، ويكون أول ضيوفها الزعيم عادل إمام «لأن حلمي الكبير هو الوقوف أمامه وإجراء حوار معه، فهو فنان كبير والوقوف أمامه في التمثيل حلم لأنه مدرسة فنية كبيرة، ومن أهم نجوم الوطن العربي».مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.