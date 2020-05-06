«التعليم»: الغش وشراء الأبحاث ظواهر مرضية من السنوات السابقة

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ظاهرة الغش وشراء الأبحاث هى ظواهر مرضية ومن تراكمات السنوات السابقة وتحتاج إلى دراسة: "لا بدّ من إيجاد حلول، ونحاول أن نقدم تعليم جيد للشخص اللى عايزه ونوفر فلوس الدولة للشخص اللى مش عايز تعليم حقيقى".أضاف الوزير أن الدولة قدمت الكثير وتستثمر في التعليم من أجل التعلم الحقيقي ووصول الأموال لمستحقيها وليس لمجرد الحصول على شهادة: "حققنا قفزة ما كانت لتتحقق قبل 10 سنوات، ولدينا 2 مليار جنيه عجز وحلمنا ليس له سقف ونحتاج خطوات كثيرة نسعى لتنفيذها وهذا حلم الرئيس والمصريين جميعًا".