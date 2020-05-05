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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحداث مسلسل فلانتينو الحلقة 12.. عادل إمام يقع في غرام داليا البحيري

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:23 م
فلانتينو
فلانتينو
حسن أمين
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عرضت منذ قليل أحداث مسلسل فلانتينو الحلقة 12 من المسلسل الكوميدي الذي يخوض بطولته الزعيم عادل إمام.

أحداث مسلسل فلانتينو الحلقة 12

ويرصد الدستور ملخص الحلقة الثانية عشر من المسلسل:

يواصل إيجاد حل للأزمة التي وقع فيها خلال الحلقات الماضية وهي إثبات براءته من الشيكات والقضايا المنسوبة له بسبب تشابه اسمه مع الفنانة داليا البحيري التي كانت متزوجة الفنان محسن منصور.

وقام الفنان عادل إمام بطلب من حمدي المرغني الذي يجسد شخصية عاصم ابن شقيقته لمعرفة ثمن الشيكات التي تسبب في رفع القضايا عليه وذهابه لعجمي طليق داليا البحيري الذي يظهر بدوره الفنان محسن منصور من أجل الاتفاق معه على أن يعطيه مبلغ مالي مقابل أن يعطيه الإيصالات والشيكات لدى التجار أصحاب الدعاوى القضائية.

ذهبت الفنانة وفاء صادق إلى مدرسة "بهاء" التي يمتلكها الفنان هادي الجيار من أجل التقديم لنجلها علاء عمرو بعد فصله من المدارس لمحاولة الهرب أثناء اليوم الدراسي برفقة صديقته وقررت دلال عبد العزيز مديرة المدرسة فصلهما نهائيا.

وفي أول أيامهما في المدرسة الجديدة حاول بعد الأولاد معاكسة زينة هاشم صديقة علاء عمرو وتصدى لهم مما أسفر عن إصابته بسلاح أبيض في معدته ونقل على أثره إلى المستشىفى وإجراءه عملية جراحية.

أحداث مسلسل فلانتينو الحلقة 12 تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام أيضا، ويشارك فى البطولة الفنانة داليا البحيرى، والفنانة دلال عبد العزيز أيضا، الفنانة وفاء صادق أيضا، طارق الإبيارى، الفنانة هدى المفتى، محمد كيلانى، الفنانة رانيا محمود ياسين أيضا، الفنانة إلهام عبد البديع أيضا، سليمان عيد أيضا، الفنانة بدرية طلبة أيضا، أحمد فريد أيضا، جميل برسوم أيضا، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

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