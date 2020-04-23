قائمة خريطة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)

جدول توقيت وقنوات دراما رمضان، من أجل الاستمتاع بمتابعة أفضل البرامج والمسلسلات.

انطلقت العديد من القنوات المصرية في عرض المسلسلات، ومن أبرز هذه القنوات: قناة MBC مصر، وMBC مصر 2، ونعرض في السطور التالية تفاصيل العرض على القناتين.

تمثيلية اللعبة في الشهر المبارك

يمكن مشاهدة عرضة الحلقة لأول مرة في الساعة 7:30 مساءًا.

برنامج خلي بالك من فيفي

يعرض برنامج المقالب الجديد، والذي تقدمة الفنانة المصرية الشهيرة "فيفي عبدة"، في تمام الساعة 09:00 مساءًا.

مسلسل اتنين في الصندوق

يعرض في تمام الساعة 09:30 مساءًا.

برنامج “يحدث في مصر”

يعرض برنامج التوك شو الشهير والأساسي في خطة القناة في تمام الساعة 10:00 مساءًا.

تمثيلية ونسني

يعرض في تمام الساعة 12:00 مساءًا.

تمثيلية وصل أمانة

يعرض في تمام الساعة “04:00 عصرًا.

برنامج رامز مجنون رسمي

يعرض برنامج المقالب الشهير، والذي يعرض كل عام بفكرة مقالب في الفنانيين بشكل مختلف في تمام الساعة 07:00 مساءًا.

مسلسل فالنتينو

يعرض في تمام الساعة 08:00 مساءًا.

تمثيلية النهاية

يعرض في تمام الساعة 02:00 ظهرًا.

توقيت مشاهدة مسلسلات رمضان 2020 على On E

مسلسل “رجالة البيت”

يمكن مشاهدة عرضة الحلقة لأول مرة في الساعة 07:45 مساءًا.

مسلسل “فرصة ثانية”

يعرض في تمام الساعة الـحادية عشرمساءًا.

تمثيلية “عمر ودياب”

يعرض في تمام الساعة 06:30 مساءًا.

مسلسل “النهاية”

يعرض في تمام الساعة 10:15 مساءًا.

تمثيلية “الاختيار”

يعرض في تمام الساعة 09:00 مساءًا.

توقيت مشاهدة المسلسلات على CBC

تمثيلية “خيانة عهد”

يمكن مشاهدة عرضة الحلقة لأول مرة في الساعة الـحادية عشرمساءًا.

يُعاد الساعة 5:30 صباحًا، و12:15 مساءً.

مسلسل “ليالينا 80”

يعرض في تمام الساعة 08:00 مساءًا.

يعاد الساعة 1 صباحًا، و10:45 صباحًا.

مسلسل “ونحب تاني ليه”

يعرض في تمام الساعة 09:30 مساءًا.

يُعاد الساعة 6:30 صباحًا، و4:30 مساءً.

مسلسل “رجالة البيت”

يعرض في تمام الساعة 06:30 مساءًا.

يُعاد في تمام الساعة 2:15 صباحًا، و3:30 مساءً.

تمثيلية “فرصة ثانية”

يعرض في تمام الساعة 12:00 مساءًا.

يُعاد الساعة 4:15 صباحًا، و1:15 مساءً.

توقيت مشاهدة قائمة مسلسلات رمضان على DMC

تمثيلية “فرصة ثانية”

يمكن مشاهدة عرضة الحلقة لأول مرة في الساعة 10:30 مساءًا.

مسلسل “فلانتينو”

يعرض في تمام الساعة 06:30 مساءًا.

مسلسل “لما كنا صغيرين”

يعرض في تمام الساعة 09:30 مساءًا.

مسلسل “البرنس”

يعرض في تمام الساعة 10:00 مساءًا.

تمثيلية “رجالة البيت”

يعرض في تمام الساعة 07:45 مساءًا.

توقيت مشاهدة المسلسلات على الحياة الحمرا

تمثيلية “خيانة عهد”

يمكن مشاهدة عرضة الحلقة لأول مرة في الساعة 06:30 مساءًا.

مسلسل “100 وش”

يعرض هذا المسلسل في تمام الساعة 07:45 مساءًا.

مسلسل” عمر ودياب”

يعرض هذا المسلسل في تمام الساعة 09:00 مساءًا.

مسلسل “الفتوة”

يعرض هذا المسلسل في تمام الساعة 12:00 مساءًا.

مسلسل “لما كنا صغيرين”

يعرض في تمام الساعة 10:15 مساءًا.

توقيت مشاهدة مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ على النهار دراما

تمثيلية “القمر آخر الدنيا”

يمكن مشاهدة عرضة الحلقة لأول مرة في الساعة 08:00 مساءًا.

مسلسل “ولاد إمبابة”

يعرض في تمام الساعة 09:00 مساءًا.

تمثيلية “سلطانة المعز”

يعرض في تمام الساعة 10:00 مساءًا.

تمثيلية “شاهد عيان”

يعرض في تمام الساعة الـحادية عشرمساءًا.