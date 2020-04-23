قائمة خريطة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة للبرامج (فيديو)
قائمة خريطة مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ والقنوات الناقلة
انطلقت العديد من القنوات المصرية في عرض المسلسلات، ومن أبرز هذه القنوات: قناة MBC مصر، وMBC مصر 2، ونعرض في السطور التالية تفاصيل العرض على القناتين.
تمثيلية اللعبة في الشهر المبارك
يمكن مشاهدة عرضة الحلقة لأول مرة في الساعة 7:30 مساءًا.
برنامج خلي بالك من فيفي
يعرض برنامج المقالب الجديد، والذي تقدمة الفنانة المصرية الشهيرة "فيفي عبدة"، في تمام الساعة 09:00 مساءًا.
مسلسل اتنين في الصندوق
يعرض في تمام الساعة 09:30 مساءًا.
برنامج “يحدث في مصر”
يعرض برنامج التوك شو الشهير والأساسي في خطة القناة في تمام الساعة 10:00 مساءًا.
تمثيلية ونسني
يعرض في تمام الساعة 12:00 مساءًا.
تمثيلية وصل أمانة
يعرض في تمام الساعة “04:00 عصرًا.
برنامج رامز مجنون رسمي
يعرض برنامج المقالب الشهير، والذي يعرض كل عام بفكرة مقالب في الفنانيين بشكل مختلف في تمام الساعة 07:00 مساءًا.
مسلسل فالنتينو
يعرض في تمام الساعة 08:00 مساءًا.
تمثيلية النهاية
يعرض في تمام الساعة 02:00 ظهرًا.
توقيت مشاهدة مسلسلات رمضان 2020 على On E
مسلسل “رجالة البيت”
يمكن مشاهدة عرضة الحلقة لأول مرة في الساعة 07:45 مساءًا.
مسلسل “فرصة ثانية”
يعرض في تمام الساعة الـحادية عشرمساءًا.
تمثيلية “عمر ودياب”
يعرض في تمام الساعة 06:30 مساءًا.
مسلسل “النهاية”
يعرض في تمام الساعة 10:15 مساءًا.
تمثيلية “الاختيار”
يعرض في تمام الساعة 09:00 مساءًا.
توقيت مشاهدة المسلسلات على CBC
تمثيلية “خيانة عهد”
يمكن مشاهدة عرضة الحلقة لأول مرة في الساعة الـحادية عشرمساءًا.
يُعاد الساعة 5:30 صباحًا، و12:15 مساءً.
مسلسل “ليالينا 80”
يعرض في تمام الساعة 08:00 مساءًا.
يعاد الساعة 1 صباحًا، و10:45 صباحًا.
مسلسل “ونحب تاني ليه”
يعرض في تمام الساعة 09:30 مساءًا.
يُعاد الساعة 6:30 صباحًا، و4:30 مساءً.
مسلسل “رجالة البيت”
يعرض في تمام الساعة 06:30 مساءًا.
يُعاد في تمام الساعة 2:15 صباحًا، و3:30
مساءً.
تمثيلية “فرصة ثانية”
يعرض في تمام الساعة 12:00 مساءًا.
يُعاد الساعة 4:15 صباحًا، و1:15 مساءً.
توقيت مشاهدة قائمة مسلسلات رمضان على DMC
تمثيلية “فرصة ثانية”
يمكن مشاهدة عرضة الحلقة لأول مرة في الساعة 10:30 مساءًا.
مسلسل “فلانتينو”
يعرض في تمام الساعة 06:30 مساءًا.
مسلسل “لما كنا صغيرين”
يعرض في تمام الساعة 09:30 مساءًا.
مسلسل “البرنس”
يعرض في تمام الساعة 10:00 مساءًا.
تمثيلية “رجالة البيت”
يعرض في تمام الساعة 07:45 مساءًا.
توقيت مشاهدة المسلسلات على الحياة الحمرا
تمثيلية “خيانة عهد”
يمكن مشاهدة عرضة الحلقة لأول مرة في الساعة 06:30 مساءًا.
مسلسل “100 وش”
يعرض هذا المسلسل في تمام الساعة 07:45 مساءًا.
مسلسل” عمر ودياب”
يعرض هذا المسلسل في تمام الساعة 09:00 مساءًا.
مسلسل “الفتوة”
يعرض هذا المسلسل في تمام الساعة 12:00 مساءًا.
مسلسل “لما كنا صغيرين”
يعرض في تمام الساعة 10:15 مساءًا.
توقيت مشاهدة مسلسلات رمضان ٢٠٢٠ على النهار دراما
تمثيلية “القمر آخر الدنيا”
يمكن مشاهدة عرضة الحلقة لأول مرة في الساعة 08:00 مساءًا.
مسلسل “ولاد إمبابة”
يعرض في تمام الساعة 09:00 مساءًا.
تمثيلية “سلطانة المعز”
يعرض في تمام الساعة 10:00 مساءًا.
تمثيلية “شاهد عيان”
يعرض في تمام الساعة الـحادية عشرمساءًا.
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