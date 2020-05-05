رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 أفكار ألعاب للأطفال خلال العزل المنزلى

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 05:39 م
ألعاب للأطفال
ألعاب للأطفال
سارة ساويرس
طباعة
مع استمرار حظر التجوال فى محافظات مصر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الأسرة من المنزل حجرًا صحيًا لهم لحمايتهم من الفيروس القاتل، ولهذا نستعرض فى السطور التالية مجموعة من الألعاب لتنمية مهارات طفلك فى العزل المنزلي، بحسب مؤسسة legofoundation للأطفال من سن 3–5 سنوات.

ـ لعبة الأزياء
تعمد هذه اللعبة على احضار بعض الأقمشة والملابس المختلفة، ثم تشجيع طفلك على ابتكار زي منها،ثم العبا لعبة معًا بناء على الملابس والشخصية التي يختارها، والخوض فى مغامرات القصة التى يمكنكم تمثيلها.

ـ سوف أمسك بك
هذه اللعبة أيضًا مناسبة لهذا السن الصغير، ولعبة "سوف أمسك بك" يمكنك اللحاق بطفلك على نحو مرِح سعيًا للإمساك به، وإذا كان لديه طاقة كبيرة، فهذا سيساعده على تفريغ هذه الطاقة.

ـ لعبة الأصوات
أصدِر أصواتًا مختلفة من أصوات الحيوانات، ودَع طفلك يخمّن ما الحيوان المقصود بالصوت، ثم شجّعه على التناوب في اللعب لتدَع طفلك يصدر الأصوات بينما تقوم أنت بالتخمين، وهذه اللعبة هامة لتعليمه عن أنواع الحيوانات وأصواتها.

ـ تحدي الطفل
يميل الأطفال الصغار أن يخضعوا للتحدي إذ ينمون ويصبحون أكثر قدرة على التنسيق البدني، اسأل طفلك، "هل يمكنك رفع ذراعيك عاليًا؟ هل يمكنك لمس أصابع قدميك بيديك؟" كما أن الإشارة إلى أسماء أجزاء الجسد في سياق اللعبة يساعد الطفل على التعلّم، ودعه يُريك ما الذي بوسعه أن يفعله.

ـ سباق الحواجز
اصنع مسارًا يتضمن حواجز باستخدام الأثاث والمخدات والألعاب، أي شيء يكون آمن وطري لطفلك، وأظهِر لطفلك كيفية التحرك عبر الحواجز ثم اطلب منه القيام بذلك بأكبر سرعة ممكنة، قم بقياس الوقت الذي يستغرقه، وشجعه على تحسين رقمه القياسي في كل مرة يقطع فيها المسار.

موضوعات متعلقة

الصحة: 16 وفاة و388 إصابة جديدة بكورونا

أول تعليق من عمرو أديب عن فيديو هجومه على شيخ الأزهر

«الأرصاد»: ما زلنا في فصل الربيع وسنشهد تقلبات جوية

ضبط 4409 أشخاص اخترقوا حظر التجوال خلال 24 ساعة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

الأكثر قراءة

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

«الصحة العالمية» تحث الدول على التحقيق في احتمال ظهور كورونا في حالات سابقة

أول تعليق من عمرو أديب عن فيديو هجومه على شيخ الأزهر

إنفوجراف

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

دراسة: 50% من الأمريكيين يعانون من مشكلات عقلية بسبب كورونا

بـ4000 قطعة خردة.. شاب يصنع أكبر مجسم فرعونى فى الشرق الأوسط (فيديو)

الصين تطلق نسخة تجريبية من سفينة فضاء مأهولة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الفيروس الأخطر
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
المزيد

الثقافة

«الزيات» تصدر كتاب «أجنحة السعادة» لمحمد عبدالحميد العرضى

أحمد قرنى: فوز روايتى أسعدنى لأن الجائزة تحمل اسم رئيس الإمارات

مصريان ضمن الفائزين بجائزة الشيخ خليفة التربوية لعام 2020

«بيت العود» و«الحرية للإبداع» يبدآن الدراسة «أون لاين» بالمجان