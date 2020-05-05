5 أفكار ألعاب للأطفال خلال العزل المنزلى

ـ لعبة الأزياء

ـ سوف أمسك بك

ـ لعبة الأصوات

ـ تحدي الطفل

ـ سباق الحواجز

مع استمرار حظر التجوال فى محافظات مصر، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الأسرة من المنزل حجرًا صحيًا لهم لحمايتهم من الفيروس القاتل، ولهذا نستعرض فى السطور التالية مجموعة من الألعاب لتنمية مهارات طفلك فى العزل المنزلي، بحسب مؤسسة legofoundation للأطفال من سن 3–5 سنوات.تعمد هذه اللعبة على احضار بعض الأقمشة والملابس المختلفة، ثم تشجيع طفلك على ابتكار زي منها،ثم العبا لعبة معًا بناء على الملابس والشخصية التي يختارها، والخوض فى مغامرات القصة التى يمكنكم تمثيلها.هذه اللعبة أيضًا مناسبة لهذا السن الصغير، ولعبة "سوف أمسك بك" يمكنك اللحاق بطفلك على نحو مرِح سعيًا للإمساك به، وإذا كان لديه طاقة كبيرة، فهذا سيساعده على تفريغ هذه الطاقة.أصدِر أصواتًا مختلفة من أصوات الحيوانات، ودَع طفلك يخمّن ما الحيوان المقصود بالصوت، ثم شجّعه على التناوب في اللعب لتدَع طفلك يصدر الأصوات بينما تقوم أنت بالتخمين، وهذه اللعبة هامة لتعليمه عن أنواع الحيوانات وأصواتها.يميل الأطفال الصغار أن يخضعوا للتحدي إذ ينمون ويصبحون أكثر قدرة على التنسيق البدني، اسأل طفلك، "هل يمكنك رفع ذراعيك عاليًا؟ هل يمكنك لمس أصابع قدميك بيديك؟" كما أن الإشارة إلى أسماء أجزاء الجسد في سياق اللعبة يساعد الطفل على التعلّم، ودعه يُريك ما الذي بوسعه أن يفعله.اصنع مسارًا يتضمن حواجز باستخدام الأثاث والمخدات والألعاب، أي شيء يكون آمن وطري لطفلك، وأظهِر لطفلك كيفية التحرك عبر الحواجز ثم اطلب منه القيام بذلك بأكبر سرعة ممكنة، قم بقياس الوقت الذي يستغرقه، وشجعه على تحسين رقمه القياسي في كل مرة يقطع فيها المسار.