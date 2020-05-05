شفاء 28 حالة من أبناء قويسنا وعودتهم من مستشفيات الحجر الصحي

أعلن خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا التابع لمحافظة المنوفية، أنه تم شفاء وخروج 28 حالة من أبناء مركز ومدينة قويسنا، من مستشفيات الحجر الصحي، كما تم رفع الحظر عن بعض المناطق المعزولة ببعض القرى.وكان اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، قد أجرى أمس جولة تفقدية، لعدد من منازل أسر العزل المنزلى بقرية ميت عافية التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، وذلك لتوفير كافة أوجه الاحتياجات والمتطلبات الضرورية، والتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.كما يقوم فريق الطب الوقائى التابع لمدبرية الصحه بالمنوفية بالمرور اليومى على جميع حالات العزل المنزلى لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليها وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها وزارة الصحة والسكان.