«أسيوط الجديدة»: إجراءات وقائية مشددة لمكافحة كورونا

قالت جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إنه وفقًا لتوجيهات وزير الإسكان، تم استئناف العمل بالمراكز التكنولوجية بالمدينة منذ يوم الأحد الماضي.وأضافت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الإثنين، أنه تم إتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين العاملين أو المترددين على المراكز التكنولوجية في المدينة.وأوضحت رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنه يتم تعقيم المكان مرتين يوميًا، إحداهما عند بداية يوم العمل، والأخرى بعد انتهاء مواعيد العمل، لافتة إلى أن قوة العمل بالمراكز التكنولوجية كاملة، وإقبال المواطنين "معقول"، منوهة بأنه تمت زيادة عدد مقاعد الانتظار والمسافات بينهم.