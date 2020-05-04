«الشروق» تصدر الطبعة الثامنة من «أفراح القبة» لـ نجيب محفوظ

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، صدور الطبعة الثامنة من رواية «أفراح القبة» للأديب العالمي نجيب محفوظ، وهي رواية واقعية من روايات أديب نوبل.عن الرواية: إن كانت هذه الرواية تنحاز للخيال والحلم والإبداع، فإن ذلك لا يعني أنها تسعى إلى كتابة خالصة مثالية، بل إن ذلك لا يعني إلا تمكينها من كل قوتها وتفجير كل طاقاتها لتكون أكثر قدرة على مواجهة الواقع: واقع الانهزام والاستسلام والفساد والشر.يقول المؤلف المسرحي (الشخصية الرئيسية): "الفشل في الفن موت للحياة نفسها والفن بالنسبة لي ليس فنا فحسب ولكنه البديل عن العمل الذي يطمح إليه المثالي العاجز، ماذا فعلت لمقاومة الشر من حولي؟ وما العمل إذا عجزت أيضا عن الجهاد في الميدان الوحيد المتاح وهو المسرح؟وكانت قد تحولت الرواية إلى مسلسل تليفزيوني عام 2016، لعب بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم منى زكي وإياد نصار وجمال سليمان ومحمد الشرنوبي وصبري فواز ورانيا يوسف وصابرين وغيرهم.