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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غريب يعود للقرية ويحاول حرق بيت صابر فى «سوق الحرير»

الإثنين 04/مايو/2020 - 01:55 ص
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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شهدت الحلقة العاشرة من المسلسل السوري "سوق الحرير" العديد من الأحداث المشوقة، حيث حصل غريب الذي يلعب دوره سلوم حداد على الأموال التي كانت فاطمة قد خبأتها.

فيما حاول "غريب" حرق بيت صابر، الذي يلعب دوره يزن خليل، في نفس الوقت الذي يستعد عمران، الذي يلعبه بسام كوسا وأهل بيته للاحتفال بالعيد.

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة "ميلسون"، وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة، ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفارنة، وعبد الهادي، وشادي الصفدي، وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن، ونهال عنبر، وماجد الشرقاوي، ومن تونس النجمة دارين حداد.

ويعرض المسلسل حاليا على mbc1 وMBC عراق وmbc5 وlbc ومنصة Shahid. Net، وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة ليؤكد صدق رهان "إم بي سي ستوديو" وشركة "سليما" على العمل الذي وفرت له كل العوامل الإنتاجية، وأيضا طاقم عم متكامل وعلى أعلى مستوى سواء من حيث الممثلين او العناصر الفنية الأخرى.

وتدور أحداث المسلسل في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق، من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد، ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وأيضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير، وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك.

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