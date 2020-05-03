الديهى عن «الاختيار»: خطف القلب والروح والعين

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بالدراما الرمضانية المصرية هذا العام، قائلًا: "لدينا هذا العام محتوى درامي مصري عظيم".وأضاف الإعلامي نشأت الديهي خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten"، أن مسلسل الإختيار هو الذي خطف القلب والروح والعين، متابعًا:" القصة ليست بالنجومية، فلو كانت بالنجومية لكان الزعيم عادل إمام الذي يعد رقما واحدا في العالم، أمير كرارة ليس أفضل من عادل إمام، وإنما الحكاية تتركز في البطل الحقيقي صاحب الرواية الأصلية وهو "المنسي ورفاقه".وأكد الإعلامي نشأت الديهي أن الدراما المصرية تتسيد مرة أخرى، وتخرص الألسنة الني تتطاول على الفن المصري والدراما المصرية.يُذكر أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبدالله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.