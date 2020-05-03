جسدها «الاختيار».. تفاصيل تهريب «هشام عشماوى» لإرهابى من مستشفى الإسماعيلية

تاريخ أسود في سجل الإرهابي هشام عشماوي، والذي سفك الدماء دون رحمة في جرائم وصفت بالخطيرة، كان من بينها محاولة اعتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، أيضا تلك التي كانت بالبند الثالث من بيان القضاء العسكري لمحاكمته، وأفادت اشتراكه في تهريب أحد العناصر الإرهابية، مثلما عرضت حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار"، الذي يروي شخصية البطل الضابط الشهيد أحمد المنسي، وبين مشهد أحمد العوضي الذي يقوم بدور "عشماوي" وهو يهاجم مستشفى الإسماعيلية ومعه مجموعة من الإرهابيين لتهريب أحد عناصر التنظيم.وجاءت ضمن جرائم "عشماوي" التي حكم عليه بالإعدام فيها هو اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، وضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى "أبوأسماء" من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية، بعد إصابته من قبل الأمن بشظايا متفرقة بجسده والمتحفظ عليه بحراسة شرطية، بالاشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابي.