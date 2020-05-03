مسلسل اللعبة الحلقة 13.. القبض على شيكو بعد انتحاله صفة ضابط

أحداث مسلسل اللعبة الحلقة 13

وانتهت الحلقة السابقة الثانية عشر أمس السبت بإرسال الشخص المجهول المتحكم في اللعبة تحدي جديد لكل من "مازو" هشام ماجد و"وسيم" شيك وهي ان يقوما باقتحام مبنى مهجور في إحدى المناطق الشعبية وان يقوموا بسرقة لوحة فنية ومن يقوم بهذا التحدي قبل الأخر سيفوز بـ5 نقاط داخل اللعبة ومبلغ مالي يقدر بـ750 ألف جنيه.وبدأت الحلقة الثالثة عشر بمحاولة الثنائي كل من منهم على حدى بوضع خطة لاقتحام المبنى خاصة بعد اكتشافهم بأنه مبنى يسكنه عفاريت وأي شخص يقترب منه بموت.واستعان "وسيم" بأصدقاءه كل من الفنان محمد ثروت والفنان سامي مغاوري لوضع خطه للوصول إلى المنزل وانتحل "وسيم" شخصية ضابط شرطة من كي يستطيع دخول الحارة التي يتواجد فيها المنزل.ومن الجهة الأخرى وضع "مازو" خطة برفقة صديقه أحمد فتحي من حيث ادعى بأنه ابن مالك المنزل الذي توفي منذ سنوات.واكتشتف "شيماء" التي تجدسها الفنانة مي كساب بدور زوجة "مازو" بأنه يقوم باخفاء مبلغ مالي كبير في غرفة ابنهما وهي جوائز الللعبة التي يحدى فيها وسيم ولكن دون علم أحد.ووصل مازو ووسيم الى الحارة في نفس التوقيت ولكنهم تفاجؤا بتواجد حماتهم الفنانة عارفه عبد الرسول التي وقف في صف وسيم وساعدته على الفوز بالتحدي ليكسب مبلغ 750 ألف جنيه ولكن تم القبض عليه في نهاية الحلقة لانتحاله صفة ضابط شرطة.مسلسل "اللعبة" مقتبس من عمل أجنبي، وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم"، والآخر "شوما"، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا لعبة إلكترونية ويقوم شخص مجهول بطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، التي تزيد صعوباتها مع توالي الأحداث، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، فى ظل رغبة كل منهما في الفوز.بطولة شيكو، هشام ماجد، نسرين أمين، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، ميرنا جمال، عارفة عبدالرسول، من إخراج معتز التوني.