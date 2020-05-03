رمضان عبدالمعز يوضح حكم تأدية «الحائض» للصيام والصلاة الفائتة

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن السيدة الحائض، لابد أن تصوم الفائت منها، لكنها لا تؤدي الصلاة عما فاتها فى أيام الإجازة الشهرية.وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه لا يجوز القياس في العبادات، موضحا: "العبادات توفيقية، مينفعش تقيس بين واحد جُنب، يستطيع أن يخرج الزكاة، لكنه لا يستطيع الصلاة".