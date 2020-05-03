إفريقية النواب توافق على اتفاقية لدعم دول الساحل والاتحاد

وافقت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائب طارق رضوان، وذلك بمقر قاعة اللواء سامح سيف اليزل، ويشارك في اللقاء اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي وأعضاء هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، وتناقش اللجنة المشتركة اتفاقيتين.تختص الاتفاقية الأولى بالموافقة على المعاهدة المقترحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء، وهي تحت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2020، أما الاتفاقية الثانية فهي قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2020 وهي خاصة بمفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.