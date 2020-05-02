دينا الشربيني تواصل تصوير «لعبة النسيان».. وجمهور السوشيال يمنحها لقب «الموهوبة»

تواصل الفنانة دينا الشربيني تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "لعبة النسيان" بشكل يومي داخل الديكورات المخصصة للعمل ما بين مدينة السادس من أكتوبر وتحديدًا في مدينة الإنتاج الإعلامي، وبين مناطق المعادي، بالتزامن مع عرضه.وبعد تألق دينا الشربيني وتصدر مسلسلها "لعبة النسيان" محركات البحث في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وتريند تويتر،جاءت ردود الفعل إيجابية من المشاهدين وجمهور السوشيال ميديا.فيما دشن جمهور السوشيال ميديا بوستات عبر "فيسبوك" تُشيد بالأداء التمثيلي لبطلة المسلسل دينا الشربيني، وأطلقوا عليها لقب "الموهوبة"، معبرين عن تأثرهم بأحداث المسلسل، وأشادوا بموهبتها الشديدة، الأمر الذي جذبهم لمتابعة المسلسل منذ الحلقة الأولى.وأشعل المسلسل السباق الرمضاني مبكرًا باعتلائه قائمة الأكثر بحثًا على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، كما حصد على العديد من الآراء الإيجابية على موقع تويتر "تريند" معظم حلقات الأسبوع الأول من رمضان.من ناحيتها، أعربت "الموهوبة" دينا الشربينى عن سعادتها بهذا الكم الهائل من ردود الفعل التى أحاط بها المشاهدين للعام الثانى على التوالى، لافتة إلى أن تصدر "لعبة النسيان" لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة مجهود كبير قام به جميع المشاركين فى المسلسل وهو ما يلمسه المشاهدين بأنفسهم حلقة تلو الأخرى.يذكر أن النجم عمرو دياب وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "لعبة النسيان" ما أعطى للمسلسل طعم مختلف امتزجت فيه روعة أداء دينا الشربينى مع جمال موسيقي الهضبة فكان ذلك بمثابة أحد أهم وأبرز مقومات نجاح المسلسل بل منحه القدرة الفائقة على المنافسة والتميز.ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي."لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة.