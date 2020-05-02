رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 مايو 2020 الموافق 10 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم كورونا.. دول عربية تستعد لتخفيف إجراءات الحظر الصحي

السبت 02/مايو/2020 - 11:08 م
كورونا
كورونا
أبوزيد على
طباعة
تسعى العديد من الدول العربية لتخفيف إجراءات الحجر الصحي، على الرغم من فرض جائحة كورونا على العالم كثيرًا من المحاذير، وهكذا باتت الدول العربية تواجه تحديات هذه الجائحة وتزامنها مع حلول شهر رمضان، وعليه لجأ عدد منها إلى تخفيف الإجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية وعودة العمل تدريجيا.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز قرارات الحكومات العربية لتخفيف إجراءات الحجر الصحي رغم استمرار وجود فيروس كورونا:-

- السعودية

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برفع منع التجول جزئيًا في جميع مناطق المملكة، مستثنيًا مكة والأحياء المعزولة سابقًا، فيما أكدت وزارة الاقتصاد انها تدرس خطط إعادة فتح الاقتصاد والأنشطة التجارية.

- مصر

بدأت مصر الاستعداد لمرحلة تخفيف الإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا، والمتوقع أن تبدأها في الأسبوع الأخير من مايو الجاري، بعد عيد الفطر مباشرة، وقال مجلس الوزراء إن ارتداء الكمامات سيكون إجباريا في هذه المرحلة.

- لبنان

أصدرت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي، قرارا عدل بموجبه مواقيت الفتح والإقفال للمؤسسات التجارية والصناعية والتخفيف من إجراءات الحجر الصحي المتبع بسبب كورونا.

- الجزائر

اتخذت الجزائر خطوات أخرى لتخفيف القيود، بالسماح للعديد من المتاجر باستئناف نشاطها، بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، فيما قال الرئيس عبد المجيد تبون إن إعادة فتح الانشطة الاقتصادية مطلب شعبي.

- تونس

قالت تونس، إنها ستبدأ اعتبارا من 4 مايو الجاري تخفيفا تدريجيا للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

ويستهدف تخفيف القيود عدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة، كما تستعد محلات الملابس والمراكز التجارية الكبرى لفتح أبوابها في 11 مايو.

- اليمن

قررت حكومة اليمن، رفع الحظر عن محافظة حضرموت التى ظهرت بها أولى إصابات فيروس كورونا في مدينة "الشحر"، كما تقرر إعادة فتح المساجد التي كانت قد أغلقت في أوائل الشهر الجاري في سياق الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا الوباء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هزة أرضية تضرب محافظتي القاهرة والجيزة

تفاصيل أول تراويح غدًا.. «نعينع» يؤم المصلين لمدة ساعة ويبدأ بالبقرة

16185 إصابة و229 وفاة بكورونا في إسرائيل

إصابة صحفى بكورونا فى البحر الأحمر

الصور

image description

«إرادة جيل» يهنئ المصريين والقوات المسلحة بذكرى الـ10 من رمضان

image description

«المصريين»: ذكرى العاشر من رمضان تُجدد لحظات الفخر بقواتنا المسلحة

image description

«حماة الوطن»: القوات المسلحة لا تزال فى حرب مع الإرهاب

image description

الأربعاء المقبل.. تحالف الأحزاب يناقش موضوعات خاصة

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: وصلنا لبداية ذروة كورونا بسبب تراجع وعي الشعب

فتح الشهر العقارى والمحاكم أمام المواطنين غدًا

الصحة: معدلات الإصابة بكورونا ما زالت متوقعة ولم تحقق أى قفزات

إصابة صحفى بكورونا فى البحر الأحمر

إنفوجراف

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

أيام زمان

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

فنان رفض تقبيل سعاد حسني في فيلم.. وهذه هي أسبابه

تفاصيل الرواية الوحيدة لـ الأبنودي.. «وضع بها أسرار أمه»

سر غضب عادل إمام على نجاح الموجى بسبب «سلام يا صاحبى»

نجم الساعة

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

الصحة

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

فيروس «الهربس» أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد

منوعات

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

ريمديسيفير.. معلومات عن علاج فيروس كورونا المستجد remdesivir

«ديزني» تتبرع بمليون دولار من مبيعات أقنعة شخصياتها الكرتونية

البرلمان السويسري يطالب بعزل النائب العام

مقالات الرأي
ماجد حبته
دواء قديم لكورونا المستجد
د.أحمد الخميسى
حكايات لم تحدث إلا فى الصحف
د. منى حلمى
شهداء جدد لإرهاب يقبض الثمن قبل شراء الكفن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فلسفة الغناء.. بين «الرَّصد» و«الترصُّد»!
المزيد

الثقافة

الرافدين للنشر تطرح النسخة العربية لرواية «جبن»

ناقد مغربى: «إنعام سالوسة أحلى حاجة فى مسلسل الفتوة» (صور)

إبراهيم السعافين يلقى قصائد من ديوانه «فتنة الناى» (فيديو)

لأول مرة.. العربية للسينما تعقد امتحاناتها بعد مرور 18 عامًا