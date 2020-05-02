رغم كورونا.. دول عربية تستعد لتخفيف إجراءات الحظر الصحي

- السعودية



- مصر



- لبنان



- الجزائر



- تونس



- اليمن



تسعى العديد من الدول العربية لتخفيف إجراءات الحجر الصحي، على الرغم من فرض جائحة كورونا على العالم كثيرًا من المحاذير، وهكذا باتت الدول العربية تواجه تحديات هذه الجائحة وتزامنها مع حلول شهر رمضان، وعليه لجأ عدد منها إلى تخفيف الإجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية وعودة العمل تدريجيا.وفي هذا التقرير، نرصد لكم أبرز قرارات الحكومات العربية لتخفيف إجراءات الحجر الصحي رغم استمرار وجود فيروس كورونا:-أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برفع منع التجول جزئيًا في جميع مناطق المملكة، مستثنيًا مكة والأحياء المعزولة سابقًا، فيما أكدت وزارة الاقتصاد انها تدرس خطط إعادة فتح الاقتصاد والأنشطة التجارية.بدأت مصر الاستعداد لمرحلة تخفيف الإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا، والمتوقع أن تبدأها في الأسبوع الأخير من مايو الجاري، بعد عيد الفطر مباشرة، وقال مجلس الوزراء إن ارتداء الكمامات سيكون إجباريا في هذه المرحلة.أصدرت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي، قرارا عدل بموجبه مواقيت الفتح والإقفال للمؤسسات التجارية والصناعية والتخفيف من إجراءات الحجر الصحي المتبع بسبب كورونا.اتخذت الجزائر خطوات أخرى لتخفيف القيود، بالسماح للعديد من المتاجر باستئناف نشاطها، بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، فيما قال الرئيس عبد المجيد تبون إن إعادة فتح الانشطة الاقتصادية مطلب شعبي.قالت تونس، إنها ستبدأ اعتبارا من 4 مايو الجاري تخفيفا تدريجيا للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا.ويستهدف تخفيف القيود عدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة، كما تستعد محلات الملابس والمراكز التجارية الكبرى لفتح أبوابها في 11 مايو.قررت حكومة اليمن، رفع الحظر عن محافظة حضرموت التى ظهرت بها أولى إصابات فيروس كورونا في مدينة "الشحر"، كما تقرر إعادة فتح المساجد التي كانت قد أغلقت في أوائل الشهر الجاري في سياق الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا الوباء.