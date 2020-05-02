«الصناعات اليدوية» تدين حادث بئر العبد الإرهابي

أدانت غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية ومجلس إدارة الغرفة، بأشد عبارات الاستنكار الحادث الإرهابي الذي وقع أول أمس جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بسيناء، مما أسفر عن استشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة البواسل.وأعرب مجلس إدارة الغرفة، في بيان له، اليوم السبت، عن تعازيه وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء، متمنيًا الشفاء لمصابي الحادث.كما أكدت الغرفة تضامنه مع رجال القوات المسلحة البواسل في جهودهم الكبيرة لحماية أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه من هذا الإرهاب الأسود.