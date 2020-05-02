غياب تشوى ريونج هاى فى أول ظهور علنى للزعيم الكورى

رافقت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، خلال أول ظهور علني له منذ ثلاثة أسابيع، ولكن لم يٌشاهد هناك الشخص الثاني في الدولة، تشوي ريونج هاي رئيس المكتب السياسي.وبحسب وكالة رينهاب الكورية الجنوبية فإن تشوي أيضًا النائب الأول لرئيس لجنة شؤون الدولة، وفي العام الماضي أصبح أول رئيس جديد لها منذ 20 عاما، ليحل محل كيم يونج نام المسن لذا فهو الشخص الذي يمثل البلاد في المحافل الدولية.وحضر كيم جونج أون حفل افتتاح مصنع للأسمدة في مدينة سون تشون في مقاطعة بيونجان نامدو بالقرب من بيونج يانج اليوم 1 مايو. وهذا هو أول ظهور علني له بعد غياب 20 يوما.ووفقا لتلفزيون CTAC، رافق الزعيم أخته كيم يو جيونج، ورئيس الوزراء كيم جاي ريونج والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى الآخرين. ولم يكن بينهم رئيس الدولة الرسمي، تشوي ريونج هاي.وكان أستاذ جامعة كوريا الجنوبية كونمينج أندريه لانكوف قد أخبر " نوفوستي" سابقا أن المرشحين الأكثر ترجيحا للسلطة في كوريا الديمقراطية في حالة وفاة كيم جونج أون هم كيم يونج جونج وتشوي ريونج هاي.ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون علنا ​​منذ 12 أبريل. بعد أن ذكرت صحيفة ديلى إن كيه الكورية الجنوبية أن كيم جونج أون يمر بفترة نقاهة.