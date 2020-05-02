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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: سنتحدث حول موضوع زعيم كوريا الشمالية فى الوقت المناسب

السبت 02/مايو/2020 - 02:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إدارته ستصدر تصريحات حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في "الوقت المناسب".

وقال ترامب، ردًا على سؤال حول حالة زعيم كوريا الشمالية في ظل إعلان بيونج يانج عن أول ظهور علني لكيم منذ 20 يوما: "أفضل حاليا عدم التعليق على موضوع كيم جونغ أون".

وأضاف الرئيس الأمريكي، متحدثا أمام صحفيين في فناء البيت الأبيض: "سيكون لدينا ما نقوله حول هذا الأمر في الوقت المناسب".

وقد أفادت بيونج يانج، مساء الجمعة، بأن زعيم كوريا الشمالية ظهر علنا لأول مرة منذ 20 يوما في الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول إصابته بـ"مرض خطير".

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