طبيب يكشف مفاجأة لمصابي كورونا بعد تجربة «علاج البلازما»

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية طب جامعة عين شمس، إن منظمة الصحة والدواء أعلنت عن موافقتها على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا لعلاج مصابي الفيروس من الحالات الشديدة.وأضاف"عقبة"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " extra news"، مساء الجمعة، أن نتائج الدراسات التي أجريت بشأن استخدام البلازما إيجابية، وتشجع على استخدام هذا البروتوكول في العلاج، موضحا أن هناك شروطا يجب توافرها في البلازما المستخدمة في علاج مصابي كورونا.وأوضح رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية طب جامعة عين شمس أن البلازما يجب أن تحتوي على 20% أجساما مضادة، كما يجب أن يكون الشخص المتبرع بالبلازما مر على شفائه 14 يوما، ويكون قد تم أخذ عينة منه مرتين وجاءت النتيجة سلبية.وبين أنه كان متوقعا أن تكون زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا أكبر من هذا، معلقا: "ولكن ربنا ستر"، كاشفا عن أن من يصاب بكورونا من المفترض ألا يصاب بالفيروس مرة أخرى لمدة معينة، ولكن نظرا لأنه فيروس مستجد فلم يتم تحديد المدة حتى الآن.وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ1460 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.