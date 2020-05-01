نقيب التمريض: حادث بئر العبد لن يثنى مصر عن سحق الخونة

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، بخالص العزاء لأسر شهداء حادث بئر العبد بالعريش، والذين استشهدوا إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة.وقالت كوثر محمود: إن الإرهاب الأسود لن يثنى مصر حكومة وشعبًا تطهير الوطن من الإرهاب والخونة والعمل على تقدمه ورفعته، فدماء الشهداء الذكية ستظل تجسد مع من سبقوهم أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب وستظل بطولتهم دائمًا في قلب كل مصري.وإذ تثمن نقيب التمريض دور القوات المسلحة والشرطة في محاربة الإهارب، داعية الله عز وجل أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.