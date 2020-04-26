إعلانات «رامز والسقا» تغير موعد عرض «اللعبة»

عدلت إدارة قنوات "MBC"، موعد عرض المسلسل الكوميدي "اللعبة" بطولة "شيكو وهشام ماجد" والمعروض على قناة "MBC مصر" ساعة، ليعرض الثامنة والربع مساء بدلا من السابعة والنصف، بسبب كثرة الإعلانات الدعائية على كل من برنامجي "رامز مجنون رسمي"، ويقدمه الفنان رامز جلال، وبرنامج المسابقات "إغلب السقا" الذي يقدمه الفنان أحمد السقا.مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، نسرين أمين، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، ميرنا جمال، عارفة عبدالرسول، من إخراج معتز التوني.