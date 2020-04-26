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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعلامي عراقي يكشف تحركات «داعش» بالعراق استغلالا لأزمة كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 06:11 م
عدنان السراج،
عدنان السراج،
سميرة إبراهيم
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قال رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج، إن التنظيمات الإرهابية في العراق بدأت الآونة الأخيرة في الانتشار باتجاه العمليات فردية وتنشيط وسائل الإعلام "الداعشية" بعد فترة من الركود والهدوء والمتابعة، عبر المواقع الإلكترونية والمدونات التابعة لهم، مؤكدة أن هناك مناطق في العراق تحتاج لمتابعة دائمة ورصد تحركات الأفراد فيها، خصوصًا المناطق الرابطة بين محافظات صلاح الدين، كوكوك، ديالي، والتي تتضمن تضاريس معقدة تنشط فيها المجاميع الإرهابية.

وأضاف رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن العمليات الحربية التي تقوم بها القوات الأمنية ضد المجاميع الإرهابية في العراق مستمرة من من أجل استئصال هؤلاء ومنع تواصلهم مع المدن، والطوارئ التي تعلن في البلاد من أجل مكافحة فيروس كورونا، تسبب في ارتباك داخل المؤسسات الصحية، ثم المؤسسات الأمنية، وهو أمر يخدم مصالح الإرهابيي.

وأكد السراج، أن "داعش" في العراق فقد الكثير بعد 2014، ولكن واقع الحال يقول إن تنشيط "خلايا نائمة" يمكن ان يشير إلى "عودة داعش" للعراق، لافتا في الوقت ذاته إلى ان القوات الأمنية اختلفت منذ 2014 حتى الآن، وتميزت بقدرات وإمكانيات وخبرة واستعداد لرصد "الدواعش" في المناطق العراقية، والأجهزة الأمنية تعلن دائمًا أنها قادرة فعلا على مكافحة الإرهاب في تلك المناطق، وهو ما يحدث.

واختتم، بأن استغلال جائحة كورونا من قبل الإرهابيين قد يتماشى عكسيًا مع الحركة في المناطق التي تشهد منع التجوال، ومنع انتقال العناصر والحركة بين المحافظات.

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