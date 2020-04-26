داعية: نور وجه النبي أجمل وأعظم من نور القمر (فيديو)

قال الشيخ الشحات العزازي الداعية الإسلامي، إن الاقتداء بالنبي في كافة الأمور اليومية يكسب راحة ونورا فى الوجه.وأضاف "العزازي" خلال حواره ببرنامج "نور النبي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، أن كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم له وقعه ونوره الخاص في القلب ".وأوضح أنه لا يرى الأنوار فى كلام النبي صلي الله عليه وسلم إلا من صح بصره وصفي قلبه.وتابع: "كما ورد عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن وجه النبي أكثر وأعظم إضاءه من القمر لأن ضوء القمر مكتسب، أما ضوء وجه النبي صلى الله عليه وسلم ضوء ذاتي".