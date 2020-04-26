«دعوة للسعادة» من شباب شبرا الخيمة لنشر فرحة رمضان

اجتمع شباب منطقة شبرا الخيمة كعادة كل عام مع حلول شهر رمضان الكريم لتعليق الزينة والأنوار احتفالًا بتلك المناسبة، وعلى الرغم من أن هذا العام جاء الشهر الكريم بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا، الأمر الذي علق فرحة وسعادة بعض الأهالي، وذلك ما قرر الشباب أن يقوموا بطمسه ونشر السعادة على المناطق.من شارع ترعة الشابوري، شبرا الخيمة، دعا هؤلاء الشباب كل المناطق المحيطة والشوارع الجانبية للاحتفال بالشهر الكريم والحرص على تعليق الزينة والفوانيس، خاصة أنها عادة منذ العديد من السنوات، كما أنهم تطوعوا بجهودهم لأي من المناطق التي ترغب في تزيين شوارعها.قال أحد الشباب القائمين على الدعوة، إنهم قرروا نشر الفرحة على جميع الأهالي بمنطقتهم وخارجها نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، لافتًا إلى أنهم دعوا شباب المناطق المجاورة للاشتراك وتعليق الزينة في الشوراع الخالية من مظاهر الاحتفال، كما أعلنوا أنهم على أتم الاستعداد للتطوع بمجهودهم الذاتي لتزيين أي شارع، خاصة وأنه غير مكلف ولا يمثل مجهودا شاقا.