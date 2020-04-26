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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: لا تأكيدات على تدهور صحة كيم جونج أون

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:36 م
كيم جونغ أون
كيم جونغ أون
وكالات
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دعا كازبيك تايسايف، منسق مجموعة الاتصال بين مجلس الدوما الروسي وبرلمان كوريا الشمالية، إلى عدم التسرع في الاستنتاجات بشأن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال النائب عن الحزب الشيوعي في تصريح لوكالة "إنترفاكس" اليوم الأحد: "اجتمعنا مؤخرا مع سفير كوريا الشمالية الجديد لدى موسكو ولدينا اتصالات وثيقة معه. بحثت معه هذا الموضوع ولم أحصل منه على أي تأكيد (لصحة المزاعم بشأن صحة كيم)".

وأضاف تايسايف أن زعيم الحزب الشيوعي الروسي غينادي زيوغانوف أرسل برقية تهنئة لكيم بمناسبة ذكرى لقاء زعيم كوريا الشمالية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة فلاديفوستوك في 25 أبريل العام الماضي.

وقال تايسايف: "أعرف أن كيم جونغ أون زعيم قوي جدا، وأتمنى له الصحة وأنا على ثقة بأنه على خير ما يرام".

وفي وقت سابق تداولت وسائل الإعلام مزاعم مفادها، أن كيم في حالة خطيرة بعد خضوعه لعملية جراحية، بل وربما قد يكون فارق الحياة.

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