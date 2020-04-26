عبدالباسط حمودة يكشف تفاصيل خناقته مع محمد حماقى (فيديو)
الأحد 26/أبريل/2020 - 07:33 ص
أحلام عبدالرحمنطباعة
كشف المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، تفاصيل خناقته مع الفنان محمد حماقي في أحد الأفراح.
وقال «حمودة»، خلال برنامج «شيخ الحارة والجريئة» والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة «القاهرة والناس»: «حماقي كان ميعاده الساعة 10، ومفروض ينزل 11 إلا ربع، وأنا وراه».
وأضاف:«فضل واقف للساعة 12، كل ما صاحب الفرح يقول له خلاص، يغني، فقلت له اييه يا ابني انت مغنتش بقالك سنة؟».
وكشف «حمودة»، أنه ضرب مطرب شعبي من طنطا 4 أقلام على وجهه؛ لأنه غنى «أنا مش عارفني»، بطريقة وحشة.
وأضاف:«قلت له ايه ده يا ابني، قال إحنا بنغنيها كده، نرفزني فضربته، وأنا ماشي بالعربية خفت يجيب ناس تضربني، ومشيت بسرعة».
وقال «حمودة»، خلال برنامج «شيخ الحارة والجريئة» والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة «القاهرة والناس»: «حماقي كان ميعاده الساعة 10، ومفروض ينزل 11 إلا ربع، وأنا وراه».
وأضاف:«فضل واقف للساعة 12، كل ما صاحب الفرح يقول له خلاص، يغني، فقلت له اييه يا ابني انت مغنتش بقالك سنة؟».
وكشف «حمودة»، أنه ضرب مطرب شعبي من طنطا 4 أقلام على وجهه؛ لأنه غنى «أنا مش عارفني»، بطريقة وحشة.
وأضاف:«قلت له ايه ده يا ابني، قال إحنا بنغنيها كده، نرفزني فضربته، وأنا ماشي بالعربية خفت يجيب ناس تضربني، ومشيت بسرعة».