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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة الإسماعيلية»: جميع المخالطين لمصابة كورونا فى القنطرة بحالة جيدة

السبت 25/أبريل/2020 - 10:09 م
كورونا
كورونا
مصطفى دياب
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قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن الإدارة حصرت جميع المخالطين لسيدة عزبة أبوصبيح المصابة بفيروس كورونا المستجد، وجميعهم تحت الرعاية الطبية، ويتم فحصهم بشكل مستمر.

وأوضح السقعان، في بيان، أن جميع المخالطين للسيدة بحالة جيدة، ولم تظهر أي أعراض عليهم حتى الآن، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية تتابعهم باستمرار، وفي حالة ظهور أي أعراض على أحد المخالطين سيجرى تحليل طبي له، والتعامل الفوري معه حال ثبوت إصابته.

وتبينت إصابة سيدة في عزبة أبوصبيح بمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية بفيروس كورونا، بعدما شعرت بضيق في التنفس وارتفاع درجة الحرارة، وبإجراء الكشف عليها تبين اشتباه حالتها بإصابة كورونا، وأجري تحليل وأثبت إصابتها، وعلى الفور تم نقلها للحجر الطبي بمستشفى أبوخليفة لتلقي العلاج اللازم.

ودفعت محافظة الإسماعيلية، لتعقيم منزلها والمنطقة المحيطة، وعزلت المنزل وأقاربها والمخالطين لها في منازلهم لمدة 14 يومًا.

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