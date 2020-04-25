«رد حاسم».. وزير التعليم يعلق على المطالبات بإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على دعوات الكثيرين بالعمل على إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها باختبارات قدرات، قائلا، في تصريح صحفي له عبر حملة "معًا نستطيع" التعليمية: "لن يكون هناك امتحان قدرات لأنه ببساطة يحتاج إلى أكثر من عام لإعداده، وهذا شان التعليم العالي".وأضاف الوزير، خلال تصريحه: "إذا لم تعد الامتحانات سوف يعيدون السنة ولن يدخلوا أي جامعة".وأوضح وزير التربية والتعليم أن مواعيد امتحانات الثانوية العامة كما هي وتبدأ في 7 يونيو 2020.وفي وقت سابق، أعلن وزير التربية والتعليم عن تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية على أن تُعقد يوم 15 مايو 2020.