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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل سقوط المتهمين بإقامة «غرزة» أسفل قصر النيل

السبت 25/أبريل/2020 - 12:28 م
رجال أمن
رجال أمن
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجح رجال أمن القاهرة في ضبط شخصين لافتراشهما إحدى المناطق أسفل كوبري أكتوبر لتقديم المشروبات للمترددين عليهما، عقب تداول صور لهما على فيس بوك.

في ضوء ما تناولته بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) بشأن قيام بعض الأشخاص بافتراش إحدى المناطق أسفل كوبرى أكتوبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، والتسبب في تجمع المترددين عليهما لتقديم المشروبات لهم.

قامت قوة أمنية تابعة للقسم بالاشتراك والتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة باستهداف المنطقة المشار إليها، وتمكنت من ضبط (شخصين مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهما باستغلال المنطقة المشار إليها لتقديم المشروبات للمترددين عليها، وبحوزتهما (23 كرسى بلاستيك – 10 مناضد بلاستيكية – أنبوبة بوتاجاز – شعلة – الأدوات المستخدمة فى إعداد المشروبات).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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