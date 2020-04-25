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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد مجدى يخون ياسمين صبرى فى «فرصة تانية»

السبت 25/أبريل/2020 - 01:47 ص
مسلسل فرصة تانية
مسلسل فرصة تانية
دعاء عبد المقصود
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شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة تانية" خيانة الفنان أحمد مجدي لحبيبته ياسمين صبري التي ترتبط به عاطفيًا، فتقرر الابتعاد عنه.

ورغم محاولات بطل المسلسل فى العودة لحبيبته إلا انها ترفض، فيذهب بالزواج من الفنانة أيتن عامر، وخلال إقامة حفل زفاف أحمد مجدي وأيتن عامر، تعلم ياسمين صبري، بالخبر وعلى إثره تنقلب سيارتها ويتم نقلها للمستشفى وتفقد الذاكرة بسبب الحادث.

ويعد المسلسل ثاني بطولات ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية، بعد مسلسل "حكايتي" العام الماضي، وتدور أحداث "فرصة ثانية" في إطار اجتماعي رومانسي، عن الفرص الثانية وقيمتها في حياة البشر، وكيف يستغلونها بصورة صحيحة، ويشاركها البطولة النجم أحمد مجدي.

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