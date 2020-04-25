تفاصيل الانطلاقة الجديدة لقناة «العربية»

انطلقت قناة العربية بثوبها الجديد، لتطل على مشاهديها بوجوه جديدة ومضمون مختلف وجدول غني بالأخبار والبرامج المتنوعة الغنية بالتقارير الحصرية والمناقشات والمداخلات بما يعطي المشاهد رؤية شاملة ومحايدة.وينطلق البث الجديد لقناة "العربية" من الاستديوهات الرئيسية في المدينة الإعلامية بدبي، والتي شهدت أيضًا عملية تطوير كبيرة، على أن تنضم لها لاحقًا باقي استديوهات القناة من مختلف البلدان.التغييرات في الشكل والمحتوى لقناة "العربية"، ستشمل أيضًا قناة "الحدث"، ولوجو القناتين، بالإضافة إلى المنصات الرقمية التابعة لها بما فيها الموقع الإلكتروني للشبكة السعودية، «العربية نت» بنسخه الأربعة؛ «العربية والإنجليزية والأوردية والفارسية»، وصفحات السوشيال ميديا.وكانت الشبكة التي تضم نخبة من كبار الصحافيين السعوديين في مجلس تحرير القناتين، عملت في الآونة الأخيرة على استقطاب العديد من الوجوه الإعلامية من مختلف الجنسيات العربية.