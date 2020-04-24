انتحار مسن تركى بعد الاشتباه فى إصابته بـ«كورونا»

أعلنت صحيفة "ملييت" التركية، اليوم الجمعة، انتحار مسن يبلغ من العمر 67 عامًا، بإلقاء نفسه من نافذة الدور الثالث بالمستشفي بالحجر الصحي في ولاية مانيسا، على الرغم من التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا بعد ارتفاع حرارته إثر عملية غسيل الكلى، إلا أنه فارق الحياة قبل ظهور نتيجة الاختبار التي جاءت سلبية.وأشارت الصحيفة أن الرجل من مواليد 1953، نقل إلى مستشفى صالحلي الحكومي عقب ارتفاع حرارته أثناء غسيله الكلى بمركز خاص، يوم 21 إبريل الجاري، ليتم وضعه تحت المراقبة، خوفا من أن يكون مصابا بفيروس كورونا، وأجريت له اختبارات خاصة بالفيروس.وعلى الرغم من محاولات الفريق الطبي لإسعاف المسن وإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة سريعًا، ليتبين بعد ذلك بقليل أن نتيجة اختبار الفيروس الذي أجري له جاء سلبيًا، ما يؤكد عدم إصابته بالفيروس.