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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

أول مشاهد مسلسل الاختيار رمضان 2020.. لحظة وصول الإرهابى هشام عشماوى

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:47 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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ظهر الإعلامي خالد أبوبكر بشخصيته كإعلامي خلال أول مشاهد مسلسل الاختيار رمضان 2020، للنجم أمير كرارة، حيث صور أبوبكر مشهد لحظة عودة الإرهابى الهارب "هشام عشماوى" وهبوطه من الطائرة، بعد القبض عليه فى ليبيا والإتيان به إلى القاهرة، وتم التصوير داخل الطائرة الحقيقية التى أعادت الإرهابى الهارب، ويجسد دور عشماوى، الفنان أحمد العوضى.

أول مشاهد مسلسل الاختيار رمضان 2020

مسلسل الاختيار رمضان 2020 يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة الشهيد أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، والعمل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" التى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى"، ومنتج فنى للمسلسل فتحى إسماعيل.

يشار إلى أن خالد أبوبكر يقدم برنامج "كل يوم" على شاشة ON، ويناقش، الرأى والرأى الآخر فى كافة القضايا، من خلال حلقات البرنامج.

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