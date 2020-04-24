الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار» لأمير كرارة.. التفاصيل الكاملة

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل أمير كرارة

أبطال مسلسل امير كرارة رمضان 2020

ويعد «مسلسل الاختيار» بطولة أمير كرارة من ضمن أهم الأعمال الدرامية التي تنافس في مسلسلات رمضان 2020 حيث يلقي الضوء على أحد أساطير القوات الملسحة الذي أستشهد أثناء مقاومة الإهابيين في سيناء وهو أحمد المنسي.تبدأ أحداث الحلقة الأولى من «مسلسل الاختيار» بمشهد القبض على هشام عشماوي الحقيقي منذ عدة شهور والذي أثار ضجة كبيرة وأظهر مدى قوة المخابرات المصرية، وتسير أحداث المسلسل بعد ذلك كفلاش باك أثناء خدمة عشماوي والمنسي في القوات المسلحة ويقدم شخصية هشام عشماوي الفنان أحمد العوضي والبطل المنسي يقدم شخصيته أمير كرارة.وتبدأ أحداث «مسلسل الاختيار» وقت حكم الإخوان لمصر وانقطاع التيار الكهربائي كثيرًا ويستعرض صناع المسلسل طبيعة حياة المنسي الأسرية وطريقة تفكير هشام عشماوي منذ أن كان ضابطا في القوات المسلحة.وتنتهي الحلقة الأولى من المسلسل بحادثة رفح الأولى أثناء شهر رمضان وقت أذان المغرب وهجوم الإرهابيين على أحد الأكمنة الذي يتواجد فيها عدد كبير من المجندين ويقوموا بتصفيتهم بالكامل وسرقة الذخيرة التي توجد معهم، ويستعرض صناع المسلسل صور الشهداء الحقيقين لحادثة رفح الأولى قبل نهاية الحلقة.يشار إلى أن المسلسل بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي وأحمد فؤاد سليم ومحمود حافظ ودينا فؤاد وإسلام جمال ويشارك عدد كبير من النجوم كضيوف شرف أبرزهم محمد أمام وصلاح عبدالله وأسر ياسين وإياد نصار وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.