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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار» لأمير كرارة.. التفاصيل الكاملة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:22 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
أمير محمد خالد
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تذاع بعد قليل الحلقة الأولى من «مسلسل الاختيار» رمضان 2020 على قناة ON E وتشهد الحلقة الأولى من مسلسل أمير كرارة العديد من الأحداث والمشاهد المهمة ويطل الفنانين محمد رجب وكريم محمود عبدالعزيز كضيوف شرف حيث يقدم الأول دور ضابط جيش والثاني مجند يستشهد في نهاية الحلقة. 

ويعد «مسلسل الاختيار» بطولة أمير كرارة من ضمن أهم الأعمال الدرامية التي تنافس في مسلسلات رمضان 2020 حيث يلقي الضوء على أحد أساطير القوات الملسحة الذي أستشهد أثناء مقاومة الإهابيين في سيناء وهو أحمد المنسي.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل أمير كرارة


تبدأ أحداث الحلقة الأولى من «مسلسل الاختيار» بمشهد القبض على هشام عشماوي الحقيقي منذ عدة شهور والذي أثار ضجة كبيرة وأظهر مدى قوة المخابرات المصرية، وتسير أحداث المسلسل بعد ذلك كفلاش باك أثناء خدمة عشماوي والمنسي في القوات المسلحة ويقدم شخصية هشام عشماوي الفنان أحمد العوضي والبطل المنسي يقدم شخصيته أمير كرارة.

وتبدأ أحداث «مسلسل الاختيار» وقت حكم الإخوان لمصر وانقطاع التيار الكهربائي كثيرًا ويستعرض صناع المسلسل طبيعة حياة المنسي الأسرية وطريقة تفكير هشام عشماوي منذ  أن كان ضابطا في القوات المسلحة.

وتنتهي الحلقة الأولى من المسلسل بحادثة رفح الأولى أثناء شهر رمضان وقت أذان المغرب وهجوم الإرهابيين على أحد الأكمنة الذي يتواجد فيها عدد كبير من المجندين ويقوموا بتصفيتهم بالكامل وسرقة الذخيرة التي توجد معهم، ويستعرض صناع المسلسل صور الشهداء الحقيقين لحادثة رفح الأولى قبل نهاية الحلقة.

أبطال مسلسل امير كرارة رمضان 2020


يشار إلى أن المسلسل بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي وأحمد فؤاد سليم ومحمود حافظ ودينا فؤاد وإسلام جمال ويشارك عدد كبير من النجوم كضيوف شرف أبرزهم محمد أمام وصلاح عبدالله وأسر ياسين وإياد نصار وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي. 

مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقلة


ويعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً علي قناة on e والإعادة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل على قناة on دراما.

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