محمد رجب ضيف الحلقة الأولي من مسلسل «الاختيار»

يظهر الفنان محمد رجب كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة ويعرض بداية من اليوم على قناة on.ويقدم الفنان محمد رجب دور أحد ضباط الجيش ويجمعه مشهد بالفنان أحمد العوضي الذي يقدم دور هشام عشماوي ويظهر جالسا بجانبه بعد أن يتم القبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية.وتذاع الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" في تمام الساعة التاسعة مساءً يوميًا على قناة on e ويقوم ببطولته النجم أمير كرارة ويشارك بجانبه كل من أحمد العوضي وأحمد فؤاد سليم ومها نصار ودينا فؤاد وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.