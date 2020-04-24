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الجمعة 24 أبريل 2020 الموافق 01 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد منير يحتفل بحلول رمضان بذكريات «بكار»

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:07 م
محمد منير
محمد منير
منار إبراهيم
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حرص الكينج محمد منير على تهنئة جمهوره والاحتفال بحلول أول أيام الشهر الكريم باسترجاع ذكرياته بأغنية فيلم الرسوم المتحركة الشهير "بكار".

ونشر "منير" تتر بداية المسلسل الكارتوني الذي صدر لأول مرة عام 1998، وعلق عليه قائلًا: "رمضان كريم".

من جانبه، سيتم تقديم جزء جديد في شهر رمضان بتقنية الـ3D، وتعاقدت قناة النهار على عرض المسلسل بالتزامن مع عرضه على شاشة التليفزيون المصري، وسيتم تقديم الحلقات الجديدة من المسلسل، وفقًا للتغيرات التكنولوجية الكثيرة التي دخلت على المجتمع، حيث ستتناول الحلقات كيفية تعامل الأطفال مع التكنولوجيا.

بكار مسلسل كارتون مصري، وأول شخصية كارتونية مصرية حقيقية، أبدعتها المخرجة الراحلة منى أبوالنصر وأخرجت عدة أجزاء من المسلسل ثم استكمله ابنها شريف جمال بعد وفاتها عام 2003 توقف عرض المسلسل عام 2007 وتم استكماله في رمضان 2015 و2016، غنى الفنان محمد منير تترى البداية والنهاية للمسلسل وهما من أشهر التترات وأحبهما جميع المصريين على اختلاف أعمارهم.

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