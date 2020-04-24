رامز جلال يكشف عن الفنانة التى أشفق عليها خلال المقلب

حدث الفنان رامز جلال عن أكثر ضحاياه الذين أخذته الشفقة بهم خلال برنامجه "رامز مجنون رسمي، والذي يخوض به الموسم الرمضاني هذا العام، عبر فضائية "إم بي سي مصر".وقال رامز، ردا على سؤال الإعلامي شريف عامر حول هؤلاء الضحايا، قائلًا: "أول واحدة هي الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد بلبلة، وكل فنانة وفنان كبير، وكل أصحابي الـ 30 الذين ظهروا بالبرنامج".وأضاف رامز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "والله العظيم كنت بحس برهبة جامدة عشان دول أصحابى، بس كنت لازم أكمل المقلب".وأوضح رامز جلال أنه كان يقابل ضحاياه في برنامجه هذا العام وجهًا لوجه وبدون أي ماسك، متابعًا: "حد ليه شوق في حاجة".كما وجه رسالة لجميع الفنانين الذين تعرضوا لمقلب برنامجه ذا العام، قائلًا: "سامحوني".