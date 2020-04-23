أمريكا وباكستان تناقشان التحديات بشأن «كورونا»

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا خلاله التحديات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا وآثارها على الاقتصاد العالمي، والسبل لتخفيف تأثيرها.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الطرفين تبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية، إلى جانب العلاقات الثنائية بين باكستان وأمريكا وسبل تنيمتها.وأعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تعازيه في الضحايا بسبب فيروس كورونا في أمريكا، وأطلع الرئيس الأمريكي على جهود باكستان تجاه الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.وشكر عمران خان ترامب على دعم أمريكا لبلاده في صندوق النقد الدولي والمحافل الأخرى، مجددا استمرار دعم باكستان لعملية السلام الأفغانية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دعم بلاده لباكستان في جهودها لمكافحة جائحة فيروس كورونا.