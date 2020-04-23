وصول 98 مصريًا من المغرب لمرسى علم ودخولهم الحجر الصحى

وصلت، منذ قليل، طائرة المصريين العالقين بدولة المغرب، إلى مطار مرسى علم الدولي، والتي تقل على متنها 98 مواطنًا، استعدًادا لدخولهم فندق الحجر الصحي بأحد الفنادق السياحة بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر.وأكد الدكتور إسماعيل خلف، مدير إدارة الحجر الصحي بالبحرالأحمر، لـ"الدستور"، توقيع الكشف على المصرييين العائدين من دولة المغرب، وفحصهم وسحب العينات الخاصة بهم ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة بالحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه فور وصول الطائرة تم تعقيمها، إلى جانب تعقيم المتعلقات والأمتعة الشخصية للعائدين قبل مغادرتهم المطار ذهابًا لفندق الحجر المخصص لهم.وأضاف، أنه تم تجهيز الفرق الطبية للتعامل مع العائدين من الخارج بفندق الحجر وتوفير مهمات الوقاية لهم، وإعداد البرنامج الطبي المخصص لهم طوال مدة الحجر المخصصة لهم وهي 14 يومًا.