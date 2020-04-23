«العدل»: عقد جلسات إعلام الوراثة اعتبارًا من 26 أبريل

أصدر المستشار أحمد مختار، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، بناء على تعليمات المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارًا لرؤساء المحاكم الابتدائية، بعقد جلسات إصدار إعلامات الوراثة إعمالا لنص المادة 3 3 من قانون 10 لسنة 2004، اعتبارا من يوم الأحد 26 أبريل 2020.وأشار القرار لا بد من مراعاة قرار رئيس الوزراء بشأن منع التكدس واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار الوباء حفاظا على الصحة العامة، مع استمرار المحاكم الابتدائية وجزئياتها في تأجيل نظر الدعوى اتساقا مع جهود الحكومة في استمرار الإجراءات الوقائية.