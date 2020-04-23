الجيش التركي يداهم سوريا ويعتقل شيوخ القبائل

أعلنت مصادر مُطلعة في سوريا، أن تركيا اعتقلت أبرز شيوخ العشائر العربية وهو "الشيخ عنيزان الشيخ أحمد، من منزله بمنطقة نبع السلام بسوريا.وقالت مصادر مقرّبة من عائلة الشيخ عنيزان، وفق لقناة العربية الاخبارية، إن 6 سيارات تابعة للجيش التركي في مدينة تل أبيض، بينها سيارة مدرعة، قدمت إلى منزل الشيخ عنيزان، 75 عامًا، في قريته مشرفة الشيخ أحمد 7 كم شرق مدينة تل أبيض واقتادته للتحقيق.وأضافت المصادر أن الشيخ عنيزان، الذي يعتبر أحد أبرز شيوخ العشائر العربية في سوريا وشيخ قبيلة النعيم العربية في محافظة الرقة، غادر قريته بعد التدخل التركي عسكريًا في الأراضي السورية، وعاد إلى منزله منتصف مارس الماضي.من ناحيته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مدرعات تركية داهمت مع عناصر من الشرطة العسكرية الموالية للقوات التركية، اليوم، قرية مشرفة الشيخ أحمد في ريف تل أبيض واعتقلت أحد شيوخ عشيرة النعيم، وذلك لانتمائه سابقا لمجلس العشائر التابع لـ"قسد"، فيما لا يزال مصيره مجهولا حتى الآن.كما أكد أن مسلحي الفصائل الموالية لأنقرة أقدموا على اختطاف 4 مواطنين من قرية الشكرية الواقعة في ريف رأس العين شمال الحسكة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.