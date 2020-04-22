سمية الخشاب تقع ضحية لمقلب فيفي عبده (فيديو)

انضمت الفنانة سمية الخشاب، لضحايا مقالب الفنانة فيفي عبده في برنامجها "خلي بالك من فيفي"، المذاع عبر فضائية MBC مصر.بدأ المقلب مع سمية الخشاب، مع أمن البوابة الإلكترونية والذي طلب منها المرور أكثر من مرة بسبب إنذار الجهاز لتتساءل بعدها:"أنا داخلة سفارة"، وأن ظهور الفنانة فيفي عبده لها بمثابة طوق نجاة لها.واستعادت سمية الخشاب، وفيفي عبده، ذكريات مسلسلهما القديم "كيد النسا"، والذي عرض قبل سنوات على أجزاء، وبدأتا في ترديد عبارات المسلسل الشهيرة.واعتمدت فيفي عبده، في البرنامج على فكرة الكاميرا الخفية، ولكن بطريقة مختلفة في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.