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الأربعاء 22 أبريل 2020 الموافق 29 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسي يوجه رسالة للفلاحين

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:28 م
السيسي
السيسي
أحلام عبدالرحمن
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للفلاحين الذين يبنون على الأراضي الزراعية، قائلا إن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير المياه للزراعة.

وأضاف السيسي في كلمته اليوم خلال افتتاح مشروع محطة معالجة مياه صرف المحسمة بسرابيوم شرق قناة السويس اليوم: «رسالتي لأهالينا في الريف، بنعمل كل ما يمكن عشان نوفر المياه بشكل مريح، هل ينفع نبني على أراضي زراعية؟ في مصر نبني مساكن بشكل كبير لتوفير إسكان مناسب للناس، أرجو لمصلحة الوطن نحافظ على الأراضي الزراعية».

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