مساعد نائب تطوير المدن يتفقد أعمال محور جمال عبدالناصر بالشروق

تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات للتنمية وتطوير المدن، أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية السطحية بمشروع تطوير وتوسعة محور جمال عبدالناصر بالشروق.كما تفقد أعمال رفع كفاءة محطة رفع الصرف الرئيسية رقم (3) بالقطاع الغربي، وتفقد توريد مهمات التشغيل من طلمبات رفع القدرة الاستيعابية والأعمال المدنية لغرف الطلمبات والمولدات.وأشاد بسير خطة العمل والإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية العاملين بالمشروعات المختلفة من الفيروس المستجد.يذكر أنه تم توريد طلمبات رافع مياه الصرف الرئيسي، وتصل قدرتها إلى 530 لث فى ضوء خطة الجهاز للقضاء على ظاهرة عدم كفاية قدرة روافع الصرف الرئيسية للتصرفات الواردة، فى ظل التغيرات المناخية التي تصل بها الأمطار لحد السيول، وأن أعمال رفع الكفاءة والتأهيل للرافع رقم (3) تشمل رفع قدرته من 36 ألف م3يوم إلى 60 ألف م3يوم، وجار تنفيذ قواعد الطلمبات وكذلك المولدات بقدرة (1) ميجا بدلًا من (0.5) ميجا، لتتناسب مع أعمال التأهيل الشاملة للمحطة.