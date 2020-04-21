وكيل «النواب» يعلن موعد صرف العلاوات الخمس

أعلن السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، عن بشرى سارة لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أنه سيتم صرف العلاوات الخمس أول شهر يوليو المقبل، مضيفًا: "الأيام المقبلة ستشهد إجراءات كثيرة لإسعاد المواطن المصري".وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "on": "تم حسم هذا الملف من قبل النواب، استجابة لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استشعر الجانب الإنساني في هذا الأمر.. جميعنا في منظومة ومركب واحدة وتشاور تام".وأوضح أن البرلمان يوجه انتقادات كثيرة جدًا للحكومة، ولكن الآن نوجه الشكر للحكومة والدكتور مصطفى مدبولي، على الجهد المبذول في المرحلة الراهنة والصورة العامة التي ظهرت بها مصر.