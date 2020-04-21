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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بسمة وهبة: «اللي في ضهره الجيش المصري ميقلقش»

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:04 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
سناء إسماعيل
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أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بإعلان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، تبرع أبطال ومقاتلي القوات المسلحة المصرية بمبلغ 100 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "on": "اللي في ظهره جيش زي الجيش المصري مينفعش يقلق ولا يخاف وقت السلم ولا وقت الحرب أو وقت الأزمات أو المؤامرات.. مينفعش تقلق ولا تخاف، واطمئنوا، فعلى مدار السنين كان الجيش المصري الدرع والسند، والسيف ضد أي حد فكر يمد إيده على مصر وأهلها".

وأضافت: "الجيش المصري يقدم كل إمكانياته الآن في مواجهة فيروس كورونا، مع استمرار المشروعات القومية، وتقديم المساعدات للقطاع الطبي، ودعم مستمر للمجتمع، وخاصة بعد إعلان المتحدث العسكري بتبرع أبطال القوات المسلحة المصرية بـ100 مليون جنيه لدعم جهود الدولة في مجابهة انتشار فيروس كورونا".

وأكدت أن رجال القوات المسلحة ضربوا المثل، وقدموا درسا جديدا، يؤكد على ضرورة الاقتداء بهم.

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